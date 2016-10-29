Порошенко наградил 109 бойцов АТО, из них 26 – посмертно
17:42, 29 октября 2016Война
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Военнослужащие, которые получили награды, выполняли задания в районе Зайцево, Авдеевки и на Мариупольском направлении, отмечается в сообщении.
83 бойца, получившие ранения в зоне АТО, награждены медалями «Защитнику Отечества» / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, из них 26 – посмертно.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Военнослужащие, которые получили награды, выполняли задания в районе Зайцево, Авдеевки и на Мариупольском направлении, отмечается в сообщении.
Посмертно отмечены: пятеро защитников - орденом Богдана Хмельницкого III степени, еще 21 погибший военный – орденом «За мужество» ІІІ степени.
83 бойца, получившие ранения в зоне АТО, награждены медалями «Защитнику Отечества».
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