Боевики за сутки 55 раз открывали огонь по позициям сил АТО

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 55 раз открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении - 28 провокаций против сил АТО. В частности, украинские позиции вблизи Павлополя и Старогнатовки оккупанты обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В районах Талаковки, Тарамчука, Славного, Водяного, Марьинки и Красногоровки боевики вели огонь из минометов калибров 82 и 120мм. В Широкином, кроме минометов, силы АТО потерпели от обстрелов из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Вблизи шахты Бутовка противник использовал против защитников Украины пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. В районах обороны Авдеевки и Троицкого по подразделениям Вооруженных Сил Украины открыли огонь из ствольной артиллерии калибра 122мм. Также на этом участке обстрелы продолжались с вооружения БМП, минометов калибра 82мм, гранатометов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении состоялось 17 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны врага. В районах Новоалександровки и Новозвановки противник совершил обстрелы сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а на окраине Станицы Луганской и Крымском – из минометов калибров 82 и 120 мм, вооружение БМП.