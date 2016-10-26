Боевики охраняют могилу ликвидированного "Моторолы" от народной "любви" - СМИ

Об этом рассказали местные жители, которые недавно посещали кладбище, передает Сегодня.ua.

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"Мы ходили на могилу к родственникам, и ради интереса решили пройтись недалеко от места, где похоронили "Моторолу". Оно как бы не на территории кладбища, а через дорогу – там еще есть свежие могилы, где хоронят "ДНРовцев". Как оказалось, его могилу охраняют двое спецназовцев в полной боевой разгрузке с "калашами". Кто бы мог подумать, что и после смерти он будет бояться покушения. Видимо, есть еще люди, которые хотят выразить ему свою "любовь", – подчеркнул местный житель Михаил.

Напомним, "Моторола" был ликвидирован в Донецке 16 октября.