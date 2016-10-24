Преемник "Моторолы": после ликвидации террориста главарем "Спарты" стал 23-летний боевик (видео)

В сети уже появились видеозаписи с "первым заместителем" батальона боевиков "ДНР" "Спарта", возглавившим бандформирование.

По словам 23-летнего "Вохи", у него была договоренность с "Моторолой" о том, что тот при необходимости он заменит на посту главаря "Спарты".

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Жога заявил, что "руководство" назначило его командиром батальона боевиков фактически сразу после уничтожения "Моторолы".

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".