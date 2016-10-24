На Донбассе погиб боец "Азова" (фото)
14:55, 24 октября 2016Война
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В секторе "Мариуполь" во время выполнения боевого задания погиб боец группы разведки специального назначения "Азов" с позывным "Нож".
Полк "Азов" понес потери / REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Азовський рух".
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"Николай Ничега, 1993 года рождения, был родом из Кривого Рога. До войны увлекался парашютным спортом. Также был хорошо физически развит", - говорится в сообщении.
"Нож" проходил много курсов подготовки для военных спецназовцев.
Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
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