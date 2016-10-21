Под Мариуполем украинские разведчики сбили два вражеских беспилотника (видео)

Морские пехотинцы навязали им бой, который длился четыре часа, и враг был вынужден отступить, передает ТСН.

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Одновременно с этим меткой стрельбой отличились украинские разведчики. Они сбили два вражеских беспилотника, которые помогали наводить российскую артиллерию на позиции ВСУ.

Дроны летали низко, чтобы обеспечить высокую меткость – и стали добычей вооруженных стрелковым оружием военных. После этого оружие заглохло.

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что подразделения ВСУ прочно закрепились на высотах в районе Водяного и значительно улучшили тактическое положение.

Бутусов подчеркнул, что Водяное и Широкино остаются под контролем украинских войск. Кроме того, противник пытается удержать Коминтерново-Ленинское-Дзержинское.