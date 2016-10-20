ВСУ прочно закрепились на высотах в районе Водяного, все попытки боевиков выбить их оттуда потерпели фиаско - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Наши подразделения прочно закрепились на высотах в районе Водяного и значительно улучшили тактическое положение. Все попытки противника сбить наши подразделения с этих высот были отбиты. 9-й полк 1-го российского корпуса понес серьезные потери", - говорится в его сообщении.

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Бутусов подчеркнул, что Водяное и Широкино остаются под контролем украинских войск. Кроме того, противник пытается удержать Коминтерново-Ленинское-Дзержинское.

"Напряженность в серой зоне сохранится. Несомненно, что российское командование будет продолжать вооруженные провокации под Мариуполем, чтобы сохранить угрозу городу. Цель противника - занять позиции как можно ближе к городу. Война продолжается", - подытожил он.