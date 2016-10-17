В "ЛНР" следом за "ДНР" обвинили Киев в ликвидации "Моторолы", пригрозили возобновлением боев

Об этом сообщил один из сайтов боевиков.

Кроме того, Плотницкий обвинил в смерти боевика украинскую ДРГ и власти Киева.

Главарь "ЛНР" убежден, что вся цепь событий, которая происходит в самопровозглашенных республиках, "не случайна, она взаимосвязана, последовательно реализует политику Киева".

Читайте такжеВ ИС рассказали о конфликте внутри "ДНР" из-за смерти "Моторолы"Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР".

Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".