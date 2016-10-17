Захарченко обвинил Киев в уничтожении "Моторолы" и назвал это "объявлением войны"

00:23, 17 октября 2016
Война
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Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР"".

oplot.info

Об этом Захарченко сказал, комментируя уничтожение одного из командиров боевиков с позывным "Моторола", передают РИА Новости.

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"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну? Теперь ждите. Хватит, натерпелись, наобещались", — сказал Захарченко журналистам.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".

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