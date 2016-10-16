В МВД Украины считают, что к уничтожению "Моторолы" причастны его подельники.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.

"Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен. Похоже, что своими же подельниками по человеконенавистническому террористическому интернационалу. Таков печальный, но справедливый конец всех таких ублюдков на нашей украинской земле", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ "ДНР" подтвердили уничтожение "Моторолы" в Донецке

Напомним, сегодня боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ подтвердили факт смерти "Моторолы".