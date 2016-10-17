Главарь "ДНР" заявил, что знает заказчика ликвидации "Моторолы"

08:41, 17 октября 2016
Война
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"ДНР" известно, кто заказал убийство террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".

tsn.ua

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает РБК.

"На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал, мы уже, кстати, об этом знаем, а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте", — сказал он.

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Главарь "ДНР" не назвал имя человека, который, по его мнению, мог стать заказчиком ликвидации боевика.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".

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