Главарь "ДНР" заявил, что знает заказчика ликвидации "Моторолы"
08:41, 17 октября 2016Война
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"ДНР" известно, кто заказал убийство террориста Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".
Захарченко заявил об установлении личности заказчика ликвидации "Моторолы" / tsn.ua
Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает РБК.
"На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал, мы уже, кстати, об этом знаем, а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте", — сказал он.
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Главарь "ДНР" не назвал имя человека, который, по его мнению, мог стать заказчиком ликвидации боевика.
Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".
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