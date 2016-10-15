В Марьинке в результате ночного обстрела боевиками повреждены пять жилых домов

Как сообщает Марьинское отделение полиции Донецкой области, повреждены крыши, окна, хозяйственные постройки.

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Пострадавших, по предварительным данным, нет.

На месте обстрелов работает следственно-оперативная группа местной полиции. Правоохранители фиксируют последствия преступления боевиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, всего за последнюю неделю в результате обстрелов боевиков разрушениям подверглись 8 жилых домов, была ранена одна женщина. Отмечается, что обстрелы происходят в основном ночью, когда мирное население отдыхает в своих домах.