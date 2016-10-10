Боевики начали отводить силы в Станице Луганской - Тука

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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"В Станице Луганской наблюдается начало процесса отвода сил по ту сторону линии разграничения", - говорится в его сообщении.

При этом Тука добавил, что надо понимать, что процесс соблюдения тишины очень шаткий и может быть нарушен террористами в любую минуту.

Ранее Вооруженные силы Украины из-за невыполнения российско-террористическими войсками Рамочного решения о разведении сил и средств и обстрелы позиций украинских бойцов перенесли срок отвода сил вблизи Станицы Луганской.

Как сообщал УНИАН, 7 октября вблизи села Петровское Донецкой области симметрично произошло разведение сил и средств украинских войск и контролируемых Россией боевиков на расстояние 1 километр от линии соприкосновения. Процесс отвода был верифицирован представителями СЦКК и ОБСЕ.