Как происходило разведение войск в Донецкой области (фоторепортаж, видео)
16:44, 07 октября 2016Война
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Фоторепортаж УНИАН с отвода войск на 1 км вдоль линии противостояния между селами Богдановка и Петровское (Донецкая обл. ) 7 октября 2016 года.
Разведение войск на Донбассе 7 октября / Фото УНИАН
Утром 7 октября председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что на участке Богдановка-Петровское начался процесс отвода войск. К воскресенью войска должны быть отведены на один километр.
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Позже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск Вооруженных сил Украины и контролируемых Россией боевиков в районе Петровского Донецкой области.
В свою очередь корреспондент ТСН в прямом эфире рассказал, как происходил этот процесс.
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