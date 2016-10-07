Как происходило разведение войск в Донецкой области (фоторепортаж, видео)

Утром 7 октября председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что на участке Богдановка-Петровское начался процесс отвода войск. К воскресенью войска должны быть отведены на один километр.

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Позже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила синхронное разведение войск Вооруженных сил Украины и контролируемых Россией боевиков в районе Петровского Донецкой области.

В свою очередь корреспондент ТСН в прямом эфире рассказал, как происходил этот процесс.