Украина не будет отводить войска от линии разграничения в одностороннем порядке - Минобороны

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал заместитель начальника управления информационных технологий Министерства обороны Сергей Галушко.

"Речь не идет ни в коем случае о каких-то односторонних действиях с нашей стороны. Есть механизм контроля, что делает противник, - наша разведка работает. Если мы видим, что их сторона не делает чего-то или пытается нас обмануть, то наши подразделения не отводятся", - сказал он.

По словам Галушко, в определенных населенных пунктах (Золотое, Станица Луганская и Петровское) надо "отработать механизм, алгоритм, понять, какова воля со стороны противника выполнять эти договоренности".

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"И если сработает, то есть основания этот пилотный проект продолжать на другие населенные пункты, где много обстрелов и большие потери наших бойцов. Мы должны это пройти. Не получится - будем искать другие пути, выйдет - будем распространять на другие населенные пункты", - заверил представитель Минобороны.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение 7 суток. В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 километра в ширину и 2 километра вглубь. Разведение сил и средств осуществляется с мониторингом миссии ОБСЕ.

1 октября, согласно Рамочного решения, на окраине города Золотое Луганской области военнослужащие Вооруженных сил отошли на определенные представителями ОБСЕ рубежи.

7 октября Минобороны сообщило, что в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области произошло успешное разведение войск.