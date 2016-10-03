Станица Луганская против демилитаризации: райсовет принял решение, в поселке акция протеста

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Члены общественных объединений участников антитеррористической операции из Северодонецка и Старобельского, Новопсковского и Новоайдарского районов приехали в Станицу Луганскую, чтобы заявить свой протест и поддержать позицию председателя облгосадминистрации Юрия Гарбуза, который ранее однозначно высказался против отвода войск и вооружений на линии разграничения.

К участникам акции присоединились председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин и председатель районного совета Виктор Мягкий, которые обнародовали решение сессии Станично-Луганского районного совета от 3 октября об обращении к Гарбузу относительно отвода подразделений ВСУ с занимаемых позиций для создания участка разведения пгт Станица Луганская, в соответствии с требованиями рамочного решения по разведению сил и средств в районе проведения АТО, принятых на заседании контактной группы в Минске 21 сентября.

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В обращении, в частности, перечислены объекты социальной инфраструктуры, которые оказываются в зоне риска, а также акцентировано на том, что мониторинговая миссия ОБСЕ, которая будет контролировать ситуацию в так называемой «зоне безопасности», не сможет гарантировать защиту мирного населения.

«Просим Вас более детально определить обстановку в пгт Станица Луганская и способствовать выполнению Вооруженными силами Украины своего конституционного долга, а именно: обороны, защиты суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства», – говорится в обращении.

В то же время, как заявил Золкин, в Станице Луганской проведены инженерные работы по разминированию и демонтажу военных укреплений.