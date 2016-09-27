Если украинские военные уйдут на километр, мы потеряем Станицу - глава Луганщины о разведении сил

Об этом заявляет руководитель Луганщины Юрий Гарбуз, передает Радио Свобода.

Во время Минских переговоров было подписано рамочное соглашение о разведении вооружения вдоль линии разграничения. Две точки для разведения согласованы на Луганщине. Однако, полностью выполнить соглашение невозможно, считает глава Луганской областной администрации.

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Гарантировать отведение вооружения со стороны боевиков невозможно, говорит Гарбуз. К тому же, как реализовать договоренность на практике, не потеряв территорий, руководитель Луганщины не знает.

"Я пока не понимаю, как это сделать практически. Потому что отвести на километр… У нас Станица Луганская, если мы уходим на километр, мы просто потеряем Станицу Луганскую. Я не хотел бы терять ни сантиметра украинской земли. Я не верю, что будет с их стороны будет соблюден режим тишины, потому что каждый день идут обстрелы", – говорит Гарбуз.

По мнению руководителя Луганщины, на минских переговорах нужно договариваться не об отведении техники на километр, а о возвращении территорий под украинскую юрисдикцию.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.