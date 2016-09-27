Марчук опроверг риск потери Станицы Луганской из-за отвода сил по Рамочному решению

Соответствующую запись он сделал на своей странице в Facebook.

"Сколько глупостей наговорилось в некоторых СМИ о недавно подписанном соглашении (Рамочное решение - УНИАН) об отводе войск. Когда говорят разные псевдоэксперты - это еще можно понять. Но когда начинают "комментировать" глупости должностные лица - это уже, как говорится, "вообще", - написал он.

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По его словам, "три участка (отвода сил - УНИАН) размещены на линии соприкосновения и не "в", а "в районе населенных пунктов".

"В эти участки не входит ни один населенный пункт или электростанция. В центре двух участков: разрушенный мост через реку Северский Донец (Станица Луганская) и неработающий из-за обстрелов КПВВ возле Золотого. Цель - отремонтировать и запустить", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Луганской области Юрий Гарбуз заявил, "если украинские военные уйдут на километр, мы потеряем Станицу".

Напомним, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.