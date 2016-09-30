"Режим тишины" на Донбассе: боевики снова увеличили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 30 сентября.

На Луганском направлении зафиксировано 12 нарушений “режима тишины”. Противник прибегал к вооруженным провокациям из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, Новозвановки и Попасной. По Новоолександровке враг открывал огонь из миномета 82-го калибра и зенитной установки.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал “режим тишины” в районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкиного и Павлополя, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, оккупанты обстреляли позиции украинских защитников Павлополя из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 11 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки и Новгородского. Также по Авдеевке враг открывал огонь из миномета 82-го калибра, а по Верхньоторецкому вел огонь снайпер.

В зоне проведения АТО за минувшие сутки в районе Станицы Луганской на Луганском направлении был обнаружен 1 БПЛА.