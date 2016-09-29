Станицу Луганскую могут исключить из списка разведения сил на Донбассе - Тука (видео)

Об этом в интервью Эспрессо заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он рассказал, что 28 сентября была попытка прорыва ДРГ террористов на подконтрольную Украине территорию.

"В Станице Луганской была попытка атаки ДРГ, поэтому вполне возможно, что Станица будет исключена или перенесены сроки, об этом говорить заранее сложно", - сказал Тука.

Он назвал реакцию жителей Станицы относительно возможного разведения сил слишком эмоциональной.

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, в рамочном решении о разведении войск говорится только о трех участках, где отсутствуют населенные пункты.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Луганской области Юрий Гарбуз заявил, "если украинские военные пойдут на километр, мы потеряем Станицу".

Напомним, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.