В штабе АТО назвали условие, при котором Украина отведет войска с передовой (видео)

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Иван Арефьев, передает Громадське.

"Отвод войск от линии разграничения может быть только при условии устойчивого прекращения огня. Тяжелое вооружение мы отвели уже давно. Мы выполняем Минские условия, но пока что мы остаемся там, где остаемся. Потому что обстрелы наших позиций пока не прекращаются", — сказал Арефьев.

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По его словам, в течение субботы штаб АТО зафиксировал 11 обстрелов украинских военных из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

Положения Рамочного решения распространяются на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе дальнейших консультаций.