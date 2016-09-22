Разведение сил на Донбассе: украинские военные говорят, что не доверяют РФ и боятся потерять позиции (видео)

Военные говорят, что потеряют выгодные позиции и станут более уязвимыми перед врагом, которому нельзя доверять, говорится в сюжете ТСН.

Пилотными участками, по новому рамочному соглашению Трехсторонней контактной группы в Минске, стали три населенных пункта: Станица Луганская и Золотое на Луганщине и поселок Петровское в секторе "Мариуполь".

Процедура отвода следующая: обе стороны должны зеркально отвести армии на один километр от позиций, которые занимают сейчас. Таким образом образуется нейтральная зона в два километра в длину и ширину. "Они не будут видеть друг друга в бинокли. Это очень небольшие участки. Они связаны с гуманитарным интересом – КПВВ, мост и другие обстоятельства", - пояснил переговорщик Евгений Марчук.

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Разведение будет контролировать ОБСЕ и совместная миссия по контролю по прекращению огня. Условия, при которых это станет реальностью, простые: должно быть семь дней полной "тишины" на этих участках. Однако из-за того, что линия фронта неоднородна, далеко не везде получится соблюсти формат.

"Командир роты говорит: я не могу отойти на километр, потому что я пойду в низину, а те пойдут вверх - мы теряем тогда. Надо искать другие варианты", - говорит Марчук.

Любое передвижение войск и техники в буферной зоне будет считаться нарушением. Если опыт все-таки будет удачным – стороны перейдут к демилитаризации других участков фронта. Однако все прекрасно помнят, чего стоят договоренности с Россией.

"Я вам напомню случай с Дебальцево: был достигнут Минск-2, по которому Дебальцево должно остаться за Украиной, а на самом деле оккупанты продолжали активные боевые действия с применением всего спектра вооружений", - говорит координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовала полный текст Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе.