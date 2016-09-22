ОБСЕ будет круглосуточно мониторить ситуацию на Донбассе – Марчук

Об этом сообщил представитель Украины по вопросам безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук в интервью изданию «Апостроф», рассказывая о достигнутых 21 сентября соглашениях.

«Впервые, и это очень важно, ОБСЕ взяла на себя обязательства круглосуточно проводить мониторинг ситуации. То есть мы абсолютно точно будем знать, кто именно и когда нарушил соглашение», – отметил Марчук.

В соответствии с договоренностями о разведении сторон конфликта, будет проводиться «блокирование нарушений» сторон.

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«В результате трехмесячной работы и многочисленных согласований мы выписали абсолютно все виды нарушений, в том числе и невоенного характера», – подчеркнул Марчук.

«Речь идет, скажем, о пребывании в зоне отвода посторонних лиц и препятствовании работе представителей ОБСЕ, если им не дают пройти на тот объект, куда они хотят и когда они хотят», – пояснил он.

«Четко определена ответственность сторон и что необходимо сделать в случае фиксации нарушений», – сообщил Марчук.

По его словам, к соглашению прилагается график отвода, на выполнение которого выделяется 13 дней. «Я думаю, что на этой неделе разведение сторон точно должно начаться», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовала полный текст Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе.