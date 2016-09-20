Идентифицированы останки военного со Львовщины, погибшего в 2014 году в боях за Луганский аэропорт
22:04, 20 сентября 2016Война
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Идентифицированы останки бойца 80-й бригады со Львовщины, который погиб в Луганском аэропорту.
REUTERS
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Турковской РГА Александр Лабецкий.
«Турковщина скорбит по Герою - Клёбу Николаю Ивановичу, бойцом 1-го батальона 80-й отдельной высоко-мобильной десантной бригады, который погиб в бою за Луганский аэропорт 2 сентября 2014 г. Кльоб Николай Иванович идентифицирован по ДНК и признан погибшим», - написал он.
По его словам, на следующей неделе будет осуществлен чин перезахоронения в с. Нижняя Яблонька Турковского района.
Фото: Александр Лабецкий
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