Идентифицированы останки военного со Львовщины, погибшего в 2014 году в боях за Луганский аэропорт

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Турковской РГА Александр Лабецкий.

«Турковщина скорбит по Герою - Клёбу Николаю Ивановичу, бойцом 1-го батальона 80-й отдельной высоко-мобильной десантной бригады, который погиб в бою за Луганский аэропорт 2 сентября 2014 г. Кльоб Николай Иванович идентифицирован по ДНК и признан погибшим», - написал он.

По его словам, на следующей неделе будет осуществлен чин перезахоронения в с. Нижняя Яблонька Турковского района.