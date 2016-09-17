На Донбассе из плена боевиков освобождены двое украинцев - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

«Владимир Жемчугов и Юрий Супрун освобождены из плена! Им будет оказана необходимая медицинская помощь», - заявил он.

«Мы продолжим борьбу за освобождение всех украинцев», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что Украина требует от боевиков немедленного освобождения тяжелораненого украинца Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза.

13 апреля 2016 года в Представительстве ООН в Украине заявили о содержании боевиками в плену представителя миссии ООН Юрия Супруна, который является бывшим сотрудником СБУ, и призвали освободить его.