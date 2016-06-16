К удерживаемому боевиками на Донбассе работнику ООН пустили адвоката - Геращенко

Об этом представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«Во время заседания гуманитарной подгруппы в Минске на наши неоднократные запросы о судьбе представителя ООН Юрия Супруна мы, наконец, получили ответ, что его задержали и подозревают в "военных преступлениях", которые он осуществил неизвестно когда, потому что последние два года работает в международных гуманитарных организациях», - отметила она.

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По словам Геращенко, во время заседания Трехсторонней контактной группы представители ОРДО работника ООН назвали «преступником».

«На наше с Леонидом Кучмой уточнения, что преступником человека может признать только суд, представитель ОРДО публично, в присутствии представителей Украины, ОБСЕ и РФ заявил, что следствие и суд признали Супруна преступником. И вот сегодня эти представители принимают заднюю, говорят, что еще только "следствие" идет. А после нашего давления до Юрия допустить, наконец, адвоката», - заявила уполномоченный президента.

«Мы в Минске требуем немедленного освобождения представителя ООН, который имеет соответствующий статус, и ожидаем, что все международные гуманитарные организации также займут публичную позицию в этом вопросе», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Представительстве ООН в Украине заявили о содержание боевиками в плену сотрудника ООН и призвали освободить его.