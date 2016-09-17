Россия перебросила в Дебальцево 220 тонн боеприпасов для систем залпового огня и САУ - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник со ссылкой на информацию украинской разведки.

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"На станцию Дебальцево прибыл эшелон с боеприпасами: 70 тонн - для РСЗО, 150 тонн - для САУ", - сказал Мотузяник.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывается около семи тысяч российских военнослужащих.