Россия перебросила в Дебальцево 220 тонн боеприпасов для систем залпового огня и САУ - разведка
14:24, 17 сентября 2016Война
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С территории Российской Федерации в Дебальцево переброшена очередная партия боеприпасов - 70 тонн ракет для систем залпового огня и 150 тонн снарядов к самоходным артиллерийским установкам.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник со ссылкой на информацию украинской разведки.
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"На станцию Дебальцево прибыл эшелон с боеприпасами: 70 тонн - для РСЗО, 150 тонн - для САУ", - сказал Мотузяник.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывается около семи тысяч российских военнослужащих.
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