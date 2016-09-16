В разведке раскрыли численность российских военных, находящихся на Донбассе

Об этом сегодня заявил педставитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает ЛІГА.net.

"Если не принимать во внимание первый и второй армейские корпуса российских оккупационных войск, штатная численность которых составляет около 35 тысяч, на территории нашего государства находятся около семи тысяч военнослужащих регулярных вооруженных сил России", - сказал Скибицкий.

По данным ГУР, на оккупированных территориях продолжается ротация российских военных подразделений. В августе было заменено одно из разведывательных подразделений ВС РФ, которое дислоцируется в Донецке. Проводится также доукомплектация первого и второго армейских корпусов за счет прибытия личного состава с территории РФ.

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"Российские оккупационные войска также активно применяют такой метод как вербовка местного населения, для чего активно используют так называемые военные комиссариаты", - сказал он.

Скибицкий также отметил, что Россия продолжает поставлять на Донбасс топливо, боеприпасы, вооружение и бронетехнику.

За прошедшую неделю на склады первого и второго армейских корпусов было доставлено 2500 тонн топлива, 400 тонн боеприпасов, 15 танков, 25 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и пять систем залпового огня Град.

"Несмотря на введение 1 сентября режима прекращения огня, противник продолжал совершать штурмовые действия и обстрелы наших позиций. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в районах Зайцево и Авдеевки. Несмотря на так называемый режим полного прекращения огня, за неделю боевики провели 268 обстрелов позиций сил АТО", - сказал он.

Скибицкий добавил, что на протяжении прошедшей недели в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 42 случая нарушения Минских договоренностей со стороны российско-террористических войск.