В разведке раскрыли численность российских военных, находящихся на Донбассе
На временно оккупированных территориях Донбасса насчитывается около семи тысяч российских военнослужащих.
Об этом сегодня заявил педставитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает ЛІГА.net.
"Если не принимать во внимание первый и второй армейские корпуса российских оккупационных войск, штатная численность которых составляет около 35 тысяч, на территории нашего государства находятся около семи тысяч военнослужащих регулярных вооруженных сил России", - сказал Скибицкий.
По данным ГУР, на оккупированных территориях продолжается ротация российских военных подразделений. В августе было заменено одно из разведывательных подразделений ВС РФ, которое дислоцируется в Донецке. Проводится также доукомплектация первого и второго армейских корпусов за счет прибытия личного состава с территории РФ.
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"Российские оккупационные войска также активно применяют такой метод как вербовка местного населения, для чего активно используют так называемые военные комиссариаты", - сказал он.
Скибицкий также отметил, что Россия продолжает поставлять на Донбасс топливо, боеприпасы, вооружение и бронетехнику.
За прошедшую неделю на склады первого и второго армейских корпусов было доставлено 2500 тонн топлива, 400 тонн боеприпасов, 15 танков, 25 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских системы и пять систем залпового огня Град.
"Несмотря на введение 1 сентября режима прекращения огня, противник продолжал совершать штурмовые действия и обстрелы наших позиций. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в районах Зайцево и Авдеевки. Несмотря на так называемый режим полного прекращения огня, за неделю боевики провели 268 обстрелов позиций сил АТО", - сказал он.
Скибицкий добавил, что на протяжении прошедшей недели в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 42 случая нарушения Минских договоренностей со стороны российско-террористических войск.