Украинские военные рассказали, как в Авдеевку вернулись полноценные бои (видео)

Днем в окрестностях Авдеевки свистели пули, говорится в сюжете ТСН.

Одна из них едва не убила бойца с позывным "Санта". "От моего носа в пяти сантиметрах прошла", - признается он.

Однако настоящие боевики создают проблемы защитникам украинской земли с наступлением темноты. Ближе к полуночи враг подтягивает к украинским позициям тяжелую технику. Издалека работает артиллерия, вблизи – танки. Военные заметили также 120-е минометы и гаубицы.

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Основной мишенью террористов является промышленная зона. По ней стреляют всю ночь. На рассвете залпы запрещенного оружия меняются на разрешенные Минскими соглашениями пулеметы и автоматы. Это – почти тишина, говорят бойцы. "Это было полноценное боестолкновение с применением видов вооружения, запрещенных Минскими договоренностями. Ночь была не просто активнее, сильнее предыдущих, она была на уровне боевых ночей до перемирия", - констатировал военнослужащий ВСУ "Станиславич".

К счастью, в результате обстрелов потерь среди украинских бойцов нет. Однако камни и металл промзоны не выдерживают. Интенсивные удары уничтожают все: там скоро просто не будет, где прятаться от обстрелов. Однако военные говорят, что в открытом бою убегать придется врагу. Отступать даже под бешеным огнем противника защитники нашей земли не собираются. "Трудно, но понимаешь, что защищаешь", - объясняет боец с позывным "Старый".

Ранее глава МИД Германии Штайнмайер заявил, что сегодня в полночь на Донбассе вступит в силу режим прекращения огня, который продлится минимум неделю.