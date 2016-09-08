Тымчук рассказал, сколько платят боевикам "ЛНР" за убийство украинцев на Донбассе
Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал об установленных российскими кураторами нормах денежного обеспечения для боевиков "ЛНР".
На своей странице в Facebook он написал: «Во «2-м АК ЛНР» установлены следующие нормы денежного обеспечения для боевиков: рядовой состав - порядка 15 тыс. руб./мес.; сержантский состав (в зависимости от должности) - 20-30 тыс. руб.; офицерский состав уровня командира роты – 60 тыс. руб., командира бригады - порядка 120 тыс. руб».
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«Дополнительно за участие в боевых действиях оплачиваются «боевые». Вместе с тем, командование «2-го АК ЛНР» проводит проверку правильности выплат с учетом многочисленных жалоб боевиков на систематическое воровство части денежного содержания командирами, задержки с выплатами и отказы выплачивать «боевые», - сообщил Тымчук.
Как сообщал УНИАН, участились случаи досрочного расторжения контрактов военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (рядовой и сержантский состав), участвующих в боевых действиях на Донбассе, с целью возвращения в Россию.