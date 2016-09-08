Тымчук рассказал, сколько платят боевикам "ЛНР" за убийство украинцев на Донбассе

На своей странице в Facebook он написал: «Во «2-м АК ЛНР» установлены следующие нормы денежного обеспечения для боевиков: рядовой состав - порядка 15 тыс. руб./мес.; сержантский состав (в зависимости от должности) - 20-30 тыс. руб.; офицерский состав уровня командира роты – 60 тыс. руб., командира бригады - порядка 120 тыс. руб».

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«Дополнительно за участие в боевых действиях оплачиваются «боевые». Вместе с тем, командование «2-го АК ЛНР» проводит проверку правильности выплат с учетом многочисленных жалоб боевиков на систематическое воровство части денежного содержания командирами, задержки с выплатами и отказы выплачивать «боевые», - сообщил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, участились случаи досрочного расторжения контрактов военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (рядовой и сержантский состав), участвующих в боевых действиях на Донбассе, с целью возвращения в Россию.