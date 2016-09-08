Российские военные разрывают контракты, чтобы не воевать на Донбассе - Тымчук

Об этом сообщает народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, одной из причин данной тенденции являются задержки в выплате денежного обеспечения, отмечающиеся в последние 6 месяцев.

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"Ротация кадровых военнослужащих ВС РФ, участвующих в боевых действиях на Донбассе, происходит в разные сроки в зависимости от должности. Так, российские кадровые офицеры ВС РФ меняются, как правило, каждые полгода (некоторые находятся в Украине постоянно и только на короткий срок выезжают в РФ); рядовой и сержантский состав прибывает в «служебные командировки» сроком на 3-6 мес, в зависимости от подразделения и поставленных перед ним задач", - отметил Тымчук.

Напомним, по данным группы ИС, в оккупированных районах Луганской области не исключаются акции протеста из-за невыплаты зарплат сотрудникам "основных бюджетообразующих предприятий "ЛНР".