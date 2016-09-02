Боевик "ДНР" угрожал наблюдателям ОБСЕ противопехотной миной

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

"Вооруженный член "ДНР" возле населенного пункта Стыла угрожал взорвать противопехотную мину в присутствии наблюдателей. Это нарушение Минских соглашений по двум пунктам: мины и запрет доступа", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в Сосновском Донецкой области боевики "ДНР" держали под прицелом оружия наблюдателей миссии.