Боевик "ДНР" угрожал наблюдателям ОБСЕ противопехотной миной
23:01, 02 сентября 2016Война
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Боевик "ДНР" угрожал взорвать противопехотную мину у наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Боевик "ДНР" угрожал миссии ОБСЕ / УНИАН
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице СММ ОБСЕ в Facebook.
"Вооруженный член "ДНР" возле населенного пункта Стыла угрожал взорвать противопехотную мину в присутствии наблюдателей. Это нарушение Минских соглашений по двум пунктам: мины и запрет доступа", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в Сосновском Донецкой области боевики "ДНР" держали под прицелом оружия наблюдателей миссии.
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