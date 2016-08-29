Активизация боевиков на Луганщине: в трех районах применили оружие крупного калибра
В Луганской области за прошедшие сутки, 28 августа, боевики несколько раз открывали огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов области из крупнокалиберного оружия.
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на заместителя председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Клименко, в частности, террористы из гранатометов различных типов, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пять раз открывали огонь в направлении села Новоалександровка.
Также по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная дважды применяли гранатометы различных типов.
Вечером боевики из стрелкового оружия открывали огонь в направлении города Золотое.
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Кроме того, за прошедшие сутки боевики неоднократно открывали огонь в направлении населенных пунктов Станично-Луганского района.
В частности, в направлении села Лобачево дважды открывали огонь из автоматических гранатометов; позиции украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская обстреливали из стрелкового оружия.
После полуночи российские террористические группировки из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов дважды вели обстрел в направлении села Крымское Новоайдарского района.
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В то же время из автоматических гранатометов возобновили обстрелы позиций украинских бойцов вблизи села Новоалександровка Попаснянского района.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.