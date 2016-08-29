Активизация боевиков на Луганщине: в трех районах применили оружие крупного калибра

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на заместителя председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Клименко, в частности, террористы из гранатометов различных типов, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пять раз открывали огонь в направлении села Новоалександровка.

Также по позициям украинских военнослужащих вблизи города Попасная дважды применяли гранатометы различных типов.

Вечером боевики из стрелкового оружия открывали огонь в направлении города Золотое.

Читайте такжеПограничники рассказали об активности российских ВС на админгранице с Крымом

Кроме того, за прошедшие сутки боевики неоднократно открывали огонь в направлении населенных пунктов Станично-Луганского района.

В частности, в направлении села Лобачево дважды открывали огонь из автоматических гранатометов; позиции украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская обстреливали из стрелкового оружия.

После полуночи российские террористические группировки из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов дважды вели обстрел в направлении села Крымское Новоайдарского района.

Читайте такжеОгонь до рассвета: боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Архангельскому

В то же время из автоматических гранатометов возобновили обстрелы позиций украинских бойцов вблизи села Новоалександровка Попаснянского района.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.