Боевики обстреляли частный сектор Авдеевки, разрушен один дом - полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Обстрел произошел около 15.30. Полицейские прибыли на место, как только стало возможным, так как отсюда до позиций боевиков - всего несколько сотен метров", - говорится в сообщении.

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Как отметили в полиции, обе дома страдают от ударов террористов уже не впервые. Для одного из домов это уже второе прямое попадание, предыдущее было в июне этого года. Соответственно, соседнее домовладение уже второй раз принимает на себя "взрывную волну". Сегодня оно было прошито осколками.

На месте работала следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. Последствия обстрела задокументированы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.