В Песках боевики нанесли мощные артиллерийские удары по позициям украинских военных

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

По данным штаба, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также минометов 82-го калибра и стрелкового оружия противник бил по украинским опорным пунктам в Авдеевке, Песках и Мироновском. В Песках боевики также применили тяжелую артиллерию, по позициям Вооруженных сил Украины противник выпустил 40 снарядов калибра 122 мм.

Читайте такжеБоевики нанесли массированный артиллерийский удар по Крымскому

На Мариупольском направлении «традиционно горячо» было в Красногоровке, где враг вел огонь из минометов различного калибра. По укреплениям в Новогригоровке огонь открывался из крупнокалиберных пулеметов, а в Талаковке провокации продолжались с применением стрелкового оружия.

В Луганской области противник открывал огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по защитникам Новоалександровки.

Значительное количество обстрелов было осуществлено еще до рассвета, примерно с 11.00 утра по всей линии разграничения наблюдалось относительное затишье, отметили в штабе.