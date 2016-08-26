В районе Авдеевки боевики обстреливали позиции сил АТО из артиллерийских установок

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Донецком направлении противник нарушил Минские договоренности, выпустив около 170 снарядов из тяжелой артиллерии: в начале и в конце суток трижды обстрелял из самоходных артиллерийских установок калибра 152 и 122 мм позиции в районе Авдеевки, при обстреле Архангельского применил калибр 152 мм. К тому же на участке линии разграничения Авдеевка - северные окраины Горловки не стихают минометные, гранатометные и пулеметные обстрелы. Над нашими позициями в районе Авдеевской промзоны замечен беспилотный летательный аппарат. Вблизи Луганского и Кирово оккупанты задействовали боевые машины пехоты", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-центре отметили, что на Мариупольском направлении традиционно горячо в Марьинке, Широкино и Водяном, здесь боевики вели обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В Марьинке к тому же, как и в Гнутово, враг применил минометы 82 мм калибра. Из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник открывал огонь по укреплениям в Павлополе и Новомихайловке. Бронетехника на этом направлении зафиксирована в районе Марьинки", - говорится в сообщении.

В Луганской области только в светлое время суток оккупанты придерживались режима тишины. "В Новоалександровке враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, в Троицком применил крупнокалиберные пулеметы, в районе Новозвановки и Золотого провокации продолжались с применением стрелкового оружия. По позициям в Станице Луганской противник открывал огонь из минометов и гранатометов, кроме того - дважды использовал БМП", - подытожили в пресс-центре.