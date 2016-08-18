Россия развернула средства РЭБ на границе с Украиной (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Как отмечается, развернуты они напротив участков пограничных подразделений в Харьковской области на расстоянии до 2,5 км от границы. Всего было зафиксировано 3 таких системы.

По имеющейся информации, мобильные посты радиотехнической разведки, пеленгования и радиотехнической борьбы появились в момент, когда Россия начала провокационные мероприятия на территории временно оккупированного Крыма в начале августа.