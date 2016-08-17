Россия просчиталась в нагнетании напряженности вокруг Крыма - Климкин

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире "5 канала".

Как отметил председатель дипломатического ведомства, Россия провокациями в Крыму надеялась, что реакция мирового сообщества "не будет такой как она всегда есть", несмотря на проведение летних Олимпийских игр в Бразилии и пребывания большого количества людей в отпусках.

"Здесь Россия просчиталась четко. Туск, канцлер Германии, президент Франции, вице-президент Штатов, я разговаривал с Федерикой Могерини несколько дней назад, и почти со всеми министрами ЕС, но конечно (это) желание усложнить переговоры в нормандском формате, поскольку Россия понимает, что ее логика сейчас отнюдь не пройдет. логика - по которой нужно дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, в том числе и через нормандский формат", - сказал Климкин.

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Также он сказал, что со стороны РФ наблюдается "игра на время".

"Волокита до выборов в Соединенных Штатах тоже может быть одной из причин. И поэтому к сожалению, для России, вот эта тактика, тактика провокаций, тактика затягивания времени, но одновременно тактика поднятия ставок - это может быть сегодня линией...", - заявил Климкин.

Министр заверил, что украинские дипломаты будут продолжать работу с иностранными партнерами, поскольку Россия считает, что "время играет против нас".

"Но время играет и против России, поскольку санкции и международное давление, они продолжаются. Время играет против нас, считает Россия, поскольку Донбасс и российская агрессия на Донбассе истощает ресурсы Украины, поэтому для нас очень важно, что это экономический рост - признаки экономического роста и дальнейший путь реформ, дальнейшая динамика, четко показала России, здесь она тоже просчитается", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

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Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал бессмысленными и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул он.

На следующий день глава Украинского государства поручил привести в усиленную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.