Боевики наращивают количество обстрелов опорных пунктов украинских военных

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба антитеррористической операции. «В течение сегодняшнего дня зафиксировано 45 обстрелов украинских опорных пунктов, из них 5 - из тяжелой артиллерии», - отмечается в сообщении.

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На Мариупольском направлении до рассвета НВФ вели мощные обстрелы из артиллерии калибра 152 мм по позициям в Сионитном, из установок калибром 122 мм открывали огонь по Марьинке, в целом выпустив 80 снарядов.

«Под вражеские обстрелы из минометов попали защитники Красногоровки, Водяного, Марьинки и Талаковки. Под Широкино противник применил БТР, а возле Чермалыка и Новогнатовки - гранатометы. В Марьинке открывал огонь снайпер», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении сутки начались с минометных обстрелов позиций украинских военных в Авдеевке, Новосёловке второй, Луганском и Каменке, Песках и Семигорье. По укреплениям в Песках боевики также применили артиллерийские установки 122-го калибра. Уже в светлое время суток обстрелы на этом направлении продолжались в Зайцево, Новоселовке второй, Новгородском, Верхнеторецком и Авдеевке.

В Луганской области тяжелую артиллерию калибра 122 мм НВФ применяли по Новоалександровке и Попасной. Огонь из минометов и гранатометов боевики неоднократно открывали по укреплениям в Попасной. По позициям в Новоалександровке, Золотом, Станице Луганской и Крымском велся в основном гранатометный огонь.