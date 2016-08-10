Боевики минометным огнем разбомбили дорогу, соединяющую Попасную и Первомайск

Дорога была единственной в районе с улучшенным покрытие и имела региональное значение для автомобильного движения, сообщил пресс-центр АТО со ссылкой на пресс-офицера украинской стороны СЦКК подполковника Вадима Бакая.

Сообщается, что боевики вели стрельбу с населённого пункта Калиновое в направлении Попасной. "Однако остается непонятным, какое задание они выполняли: или хотели повредить предместья Попасной (не рассчитали растояние и мины не долетели до цели) или целенаправленно били по дороге, чтобы разрушить важный объект местной инфраструктуры", говорится в сообщении пресс-центра.

Факт использования запрещенных Минскими договоренностями оружия и нарушения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований псевдореспублик был задокументирован военнослужащими украинской стороны СЦКК и представителями ОБСЕ