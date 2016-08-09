В АП рассказали о новой российской техники боевиков, которую собираются использовать на линии соприкосновения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Незаконные вооруженные формирования планируют переместить из Донецка в направлении линии соприкосновения комплексы радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель» и «Леер-3». Это новейшее российское военное оборудование, предназначенное для создания помех в системах связи, пеленгования, обмена данными с командованием», - сказал он.

Мотузяник также отметил, что вчера на Луганском направлении оккупанты организовали два полёта БПЛА, и еще один (применялась модель «Орлан-10») – на Мариупольском направлении.