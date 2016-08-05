Минобороны: боевики активно используют комплекс радиоэлектронной разведки "Дзюдоист"
Противник продолжает активное проведение разведки с целью уточнения позиций сил АТО по всей линии соприкосновения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
«В целом за текущую неделю зафиксировано применение 13 БПЛА», - сказал он.
Скибицкий также отметил, что с целью наращивания возможностей беспилотников противник осуществляет их модернизацию, а также испытывает новые беспилотные летательные аппараты китайского производства.
«В этих БПЛА модернизирован планер и планируется установка собственного программного обеспечения. Прежде всего эти мероприятия проводятся с целью, чтобы скрыть применение российского вооружения, в частности БПЛА, на территории Украины», - отметил представитель разведки.
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Кроме того, по словам Скибицкого, противником активно применяются вражеские диверсионно-разведывательные группы. Также разведка обнаружила на Волновахском направлении работу комплекса радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы «Дзюдоист», который находится на вооружении исключительно ВС РФ.
Особое внимание, отметил он, командование российских оккупационных войск уделяет введению в заблуждение сил АТО, продолжая устанавливать ложные оборонительные позиции вдоль линии соприкосновения.