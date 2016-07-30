Российские СМИ рассказали о судьбе оставшихся в оккупированном Крыму украинских комплексов ПВО

Российские военные не будут использовать украинские комплексы ПВО С-300, которые остались в оккупированном РФ Крыму, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

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Он уточнил, что С-300 находятся на складах, их не будут ни ремонтировать, ни эксплуатировать.

«Комплексы ПВО-300, оставшиеся в Крыму после Украины, будут законсервированы, и не будут использоваться российской армией»,— заявил источник.

В субботу в Севастополе состоялась церемония открытия сервисного центра концерна "Алмаз-Антей", который будет обслуживать российские комплексы ПВО, находящиеся в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму размещены российские комплексы ПВО С-400 "Триумф". По мнению представителей оккупационной власти Крыма, они надежно защитят полуостров от любой воздушной атаки.

Как сообщал УНИАН, с февраля 2014 года Россия оккупировала часть территории Украины – Крым и восточную часть Донбасса - и развязала продолжающуюся до сих пор кровопролитную войну, в ходе которой было убито около 10 тыс. человек. Кроме того, почти 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Большая часть населения РФ продолжает одобрять действия руководства своей страны.