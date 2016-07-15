Россия перебросит комплект С-400 в оккупированный Крым

Об этом заявил начальник штаба — заместитель командира 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО РФ подполковник Евгений Олейников, сообщает ТАСС.

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"По завершению начальных боевых стрельб на базе Научно-исследовательского испытательного центра средств ПВО 4-го государственного центрального межвидового полигона в августе 2016 года планируется отгрузка принятой техники к месту постоянной дислокации... город Феодосия", - сказал Олейников.

По его словам, "комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" изготовлен и поставлен по гособоронзаказу РФ для оснащения 18-го зенитного ракетного полка".