Россия перебросит комплект С-400 в оккупированный Крым
12:30, 15 июля 2016Общество
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В оккупированный Крым после испытаний в августе будет направлен полковой комплект российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".
В августе Россия перебросит в оккупированный Крым ЗРК с-400 / militaryarms.ru
Об этом заявил начальник штаба — заместитель командира 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО РФ подполковник Евгений Олейников, сообщает ТАСС.
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"По завершению начальных боевых стрельб на базе Научно-исследовательского испытательного центра средств ПВО 4-го государственного центрального межвидового полигона в августе 2016 года планируется отгрузка принятой техники к месту постоянной дислокации... город Феодосия", - сказал Олейников.
По его словам, "комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" изготовлен и поставлен по гособоронзаказу РФ для оснащения 18-го зенитного ракетного полка".
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