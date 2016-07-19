Порошенко во время встречи с депутатами Европарламента отметил необходимость координации действий для деоккупации Крыма

00:18, 19 июля 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко во время встречи с делегацией Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) во главе с Гансом Ван Бааленом и Петрасом Ауштрявичусом подчеркнул необходимость координации действий для деоккупации Крыму.

facebook.com/petroporoshenko

Как отмечают в пресс-службе, глава государства проинформировал депутатов Европарламента о ситуации в Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что Россия и поддерживаемые ею боевики не выполняют положения Минских соглашений, что не дает возможности перейти к политическому процессу.

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Президент также отметил необходимость координации действий для деоккупации Крыма и прекращении нарушения прав украинцев на полуострове.

Кроме того, Порошенко высоко оценил неизменную поддержку ALDE территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и жесткую позицию относительно осуждения российской агрессии против Украины и незаконной аннексии Россией Крыма.

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