Диверсанты снова пытались захватить опорные пункты сил АТО в Марьинке - штаб

В частности, как сообщает в Facebook пресс-центр АТО, 33 обстрела зафиксировано на Донецком направлении, 21 - на Мариупольском, 2 - на Луганском.

"На Донецком направлении по защитникам Авдеевки враг неоднократно применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

Кроме того, противник использовал минометы калибра 82 миллиметра в Троицком и Майорске, гранатометы – в Зайцево и Новгородском, а крупнокалиберные пулеметы – под Луганским.

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"На Мариупольском направлении вчера около 21:00 часа вражеские диверсанты в количестве до 30 человек, используя гранатометы и стрелковое оружие, попытались захватить наши опорные пункты в Марьинке. Украинские воины открыли ответный огонь и заставили противника отступить. Потерь среди наших бойцов нет", - заявляют в штабе АТО.

Кроме того, в Марьинке, Водяном и Красногоровке российские оккупанты обстреляли укрепления сил АТО из 82-миллиметровых минометов, под Павлополем, Широкино и Гнутово – из гранатометов, а в Старогнатовке и Лебединском – из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине противник вел гранатометний огонь по Лопаскиному.