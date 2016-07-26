В зоне АТО активизировались ДРГ оккупантов: за вечер два штурма в Марьинке и один в Авдеевке

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, 29 обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, 27 - на Донецком, 5 - на Луганском.

Под Талаковкой на Мариупольском направлении враг применил 122-миллиметровую артиллерию и 120-миллиметровые минометы. Кроме этого, использовал 120-миллиметровые минометы вблизи Водяного и Красногоровки.

В Марьинке ДРГ противник дважды пытались захватить украинские опорные пункты.

Читайте такжеРоссия формирует три дивизии для переброски к украинским границам - разведка

"В 19:07 около 30 оккупантов под прикрытием прицельного огня подошли на короткое расстояние к позициям наших войск. В ответ украинские защитники применили гранатометы и стрелковое оружие. Понеся потери, враг отступил. Впоследствии, в 19:20 еще одна попытка российских оккупационных войск коварно атаковать укрепления сил АТО под Марьинкой также закончилась для них поражением", - рассказали в штабе.

Кроме этого, на Приазовье противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении неспокойно было в Авдеевке, где враг бил по украинским позициям из 122-миллиметровых самоходных установок, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеДиверсанты атаковали силы АТО с оружием РФ: штаб назвал имена уничтоженных под Новозвановкой российских военных (фото)

Также вчера около 17:10 в Авдеевке ДРГ противника численностью до 8 человек пыталась штурмовать украинский наблюдательный пост.

"Наши бойцы вступили в огневой контакт с диверсантами и, нанеся им потери, заставили отступить", - говорят в штабе АТО.

Кроме этого, 120-миллиметровые минометы враг применил под Троицким, 82-миллиметровые минометы - в Опытном и Невельском, а гранатометы - в Новгородском и Луганском.

На Луганщине противник вел огонь из различных видов оружия по украинским укреплениям в Новотошковском, Золотом, Новозвановке, Новоалександровке и Лопаскино.