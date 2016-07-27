Разведка предупредила о попытке российских войск спровоцировать силы АТО на нарушение "Минска-2"

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Центр информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) вооруженных сил РФ активизирует проведение информационных мероприятий на временно оккупированных территориях востока Украины для обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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"На 27 и 28 июля запланирована "работа" представителей российских и пророссийских СМИ на передовых позициях 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) и 6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ с целью видеофиксации возможного ответа сил АТО на провокационные обстрелы противника на Артемовском и Дебальцевском направлениях", - заявили в разведке.