Житель Марьинки и его племянница были ранены в результате обстрела боевиков

Об этом УНИАН сообщили в Марьинском отделении полиции в Донецкой области.

"В результате взрыва снаряда на улице Володарской пострадали 67-летний мужчина и женщина 1981 года рождения. С осколочными ранениями они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что люди пострадали, когда во время обстрела бежали в подвал. Мужчина получил осколочные ранения живота, а женщина, которая является его племянницей, – груди и конечности.

По предварительной информации, во время обстрела в доме находились 4 человека: 67-летний хозяин с женой и их племянница с мужем, которые приехали в гости из Киевской области.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице города Курахово. На месте работает следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.