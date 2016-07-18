За сутки оккупанты 64 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Больше всего, 40 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник бил по нашим укреплениям в Авдеевке, Зайцевом, Майорске", - говорится в сообщении.

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Также 120-миллиметровые минометы оккупанты применили вблизи н.п. Дача, а минометы калибра 82 мм - возле Верхньоторецького. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки враг стрелял по Новгородской.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 случаев нарушения режима прекращения огня. В частности, из 120 мм минометов обстреляны украинские опорные пункты в Старогнатовке, Широкином, Новоселовке и Гнутовом. Минометы калибра 82 мм противник применил под Павлополем, а из вооружения БМП и снайперский огонь велся по Марьинке, информирует штаб АТО.

На Луганщине враг 7 раз нарушал Минские соглашения. "120 мм минометы оккупанты задействовали под Новозвановкой, минометы калибра 82 мм, зенитную установку и гранатометы – в Старом Айдаре. Также, из гранатометов обстреляно Орехово", - отмечается в сообщении.